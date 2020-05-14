РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. Жители Балашихи похитили сигнальный кабель освещения в микрорайоне Заря городского округа Балашиха, сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с заявлением о том, что недалеко от дома неизвестные похитили сигнальный кабель освещения. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны местные жители: 31-летний мужчина и 48-летняя женщина. По данному факту следователем следственного управления МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.