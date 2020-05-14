РИАМО - 14 мая. С начала апреля в Подмосковье работу нашли более 1,1 тысячи человек, в то же время наибольшее количество увольнений из-за коронавируса произошло в торговой сфере, сообщила журналистам министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Даже в этот период, начиная с апреля, было трудоустроено 1,1 тысячи человек. Это та информация, которой располагают наши центры занятости. То есть даже в такую сложную эпидемиологическую ситуацию найти работу можно», - сказала Фаевская.

Она добавила, наибольшее количество увольнений из-за коронавируса произошло в торговой сфере, отраслях различных видов оказания услуг – это химчистки, парикмахерские, косметические салоны.

Жители Подмосковья могут оформить выплаты по безработице. На эту выплату могут рассчитывать те граждане, которые в 2020 году были трудоустроены не менее 60 дней, уволены не по причине дисциплинарного проступка, кроме того, они должны быть постоянно зарегистрированы в Подмосковье.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.