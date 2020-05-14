РИАМО - 14 мая. С начала апреля в Подмосковье работу нашли более 1,1 тысячи человек, в то же время наибольшее количество увольнений из-за коронавируса произошло в торговой сфере, сообщила журналистам министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
«Даже в этот период, начиная с апреля, было трудоустроено 1,1 тысячи человек. Это та информация, которой располагают наши центры занятости. То есть даже в такую сложную эпидемиологическую ситуацию найти работу можно», - сказала Фаевская.
Она добавила, наибольшее количество увольнений из-за коронавируса произошло в торговой сфере, отраслях различных видов оказания услуг – это химчистки, парикмахерские, косметические салоны.
Жители Подмосковья могут оформить выплаты по безработице. На эту выплату могут рассчитывать те граждане, которые в 2020 году были трудоустроены не менее 60 дней, уволены не по причине дисциплинарного проступка, кроме того, они должны быть постоянно зарегистрированы в Подмосковье.
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Текстовая трансляция
14 МАЯ
- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.
- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.
- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).
- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.
- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.
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