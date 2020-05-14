РИАМО - 14 мая. С 18 мая в Подмосковье планируют разрешить работу организаций, осуществляющих ремонт и техобслуживание транспортных средств, соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее внес изменения в постановление, которым в регионе были введены меры по предотвращению распространения коронавируса. В документе перечислены виды деятельности, при осуществлении которых организациям и индивидуальным предпринимателям с 18 по 31 мая запрещается принимать клиентов.

«Торговля розничная автотранспортными средствами и мотоциклами (за исключением технического обслуживания и ремонта транспортных средств, торговли деталями, узлами и принадлежностями к ним)», - говорится в обновленной версии документа.

До 18 мая автосервисы и шиномонтажные мастерские в Подмосковье могут работать только в рамках обслуживания транспортной системы и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Обслуживать остальные организации и частных лиц до 18 мая можно только в случае необходимости неотложного или аварийного ремонта.

Из-за распространения коронавируса до конца мая жители Московской области обязаны соблюдать режим самоизоляции. Ограничения в экономической сфере действуют в Подмосковье до 18 мая.