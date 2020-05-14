РИАМО - 14 мая. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ нашли еще одно нетипичное проявление коронавируса, сообщает Газета.ru.
У двух пациентов, которые никак не связаны друг с другом, которые проходят лечение в учреждениях ФМБА, выявили похожий симптом коронавируса под названием «острый живот», а также повышенную температуру тела. Оказалось, что в брюшной полости пациентов появилась жидкость – картина асцита.
«Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант Covid-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — сказал представитель ФМБА.
Врачи заявили, что воспаление брюшины во время протекания заболевания может быть реакцией на вирус, при котором активно выделяются цитокины, происходит гиперактивация клеток иммунитета и образовываются циркулирующие иммунные комплексы.
Также эксперты ответили, что этот процесс может привести к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению определенных серозных оболочек.
В России выявили 252245 случаев заражения Covid-19, скончались 2305 пациентов, выздоровели 53530 человек.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
14 МАЯ
- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.
- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.
- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).
- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.
- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии