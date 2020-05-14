РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. 57 заявок от различных театральных коллективов России поступило в рамках конкурса на соискание премии имени Станислава Железкина в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

21 января 2019 года глава городского округа Мытищи Виктор Азаров принял решение об учреждении премии имени Станислава Железкина. Основной целью конкурса является сохранение и развитие культурных традиций российского театра, выявление лучших творческих работ в различных жанрах театрального искусства, повышение престижа профессии работника культуры, укрепление единого культурного пространства.

«Прием заявок от коллективов завершился 10 мая. В общей сложности на конкурс пришло 57 заявок от различных театральных коллективов России. Среди них есть небольшие театральные студии и частные театры, есть государственные: областные и республиканские, такие как Татарский государственный театр кукол «Экият», государственный Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева, Театр кукол республики Саха (Якутия) города Нерюнгри и многие другие», - говорится в сообщении.

Конкурс организуется и проводится администрацией Мытищ во второй раз. Присуждение премии в 2020 году осуществляется в трех номинациях: «Лучший драматический спектакль», «Лучший кукольный спектакль», «Лучший любительский спектакль».

«Жюри в этом году представляют театральные критики, театроведы, Заслуженные артисты России. Председатель жюри - заслуженный деятель искусств РФ, профессор ГИТИС, театральный режиссер Александр Бармак. Перед членами жюри стоит непростая задача просмотреть все заявленные спектакли до 15 июня и вынести свое решение о трех театральных коллективах в каждой номинации, спектакли которых примут участие в основном этапе конкурса», - отмечается в сообщении.

Победитель конкурса в каждой номинации получает звание лауреата и награждается денежным призом и дипломом. Как сообщается на сайте, размер денежного вознаграждения в номинации «Лучший драматический спектакль» составляет 1 000 000 рублей, в номинации «Лучший кукольный спектакль» - 700 000 рублей, а в номинации «Лучший любительский спектакль» - 500 000 рублей.