РИАМО - 14 мая. Двух жильцов спасли в ходе ликвидации возгорания в доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы, один автомобиль был поврежден из-за обломков, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

Днем в четверг на Фрунзенской набережной, дом 32, загорелись балконы на шестом и седьмом этажах, а также балкон квартиры на пятом этаже. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пожар был оперативно локализован и потушен. Один человек погиб.

«Принятыми мерами было спасено два человека. При тушении пожара от обломков пострадал припаркованный автомобиль», — говорится в сообщении.

Видео крупного пожара на Фрунзенской набережной в Москве>>