РИАМО - 14 мая. Глава министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков переболел коронавирусной инфекцией и вновь приступил к работе, сообщает kp.ru.

Об этом в четверг сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.

«Болезнь у главы ведомства протекала без серьезных симптомов, он прошел лечение, сдал повторно тест, который оказался отрицательным», — говорится в сообщении.

После выздоровления Фальков смог вернуться к выполнению обязанностей.

В период пандемии ряд высокопоставленных российских чиновников заразились Covid-19. Среди них — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минстроя России Владимир Якушев, министр культуры РФ Ольга Любимова, которая уже выздоровела.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.