РИАМО - 14 мая. Программа лояльности «Город» передала 2 тысячи медицинских масок для индивидуальной защиты волонтеров, этого количества хватит на неделю работы организации #МыВместе, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Медицинские маски доставили в благотворительный штаб #МыВместе. Волонтеры, которые работают в условиях распространения коронавируса, подвергаются большому риску заражения.

«В день ребята выполняют от 100 до 400 заявок, ходят в аптеки и магазины и взаимодействуют с большим количеством людей. Мы бы хотели поддержать всех, кто оказывает помощь пенсионерам и людям, которые <…> не могут выходить на улицу», – сказал руководитель программы лояльности «Город» Владимир Горбунов.

Он добавил, что маски помогут снизить шансы заболевания и обеспечат нужную защиту. Горбунов выразил надежду на то, что пользователи программы также поучаствуют в акции #МыВместе.

Помочь данной акции может любой желающий. Помимо вступления в корпус волонтеров можно оставить заявку в разделе «Хочу помочь». К акции ежедневно присоединяются все больше социально ответственных представителей и некоммерческих организаций.

Программа лояльности «Город» действует для держателей карт «Тройка». С помощью данной карты можно пользоваться бонусами магазинов, аптек, химчисток, ресторанов, частных клиник, кинотеатров, салонов красоты и других. В кассах партнеров программы можно получить бонусами до 30% от стоимости покупок по «Тройке».

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.