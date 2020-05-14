РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. На портале «Добродел» проходит голосование, где жители Люберец смогут выбрать, какие дороги нужно внести в план ремонта на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«На портале «Добродел» продолжается сбор предложений по включению дорог городского округа Люберцы в план ремонта на 2021 год. Всего на голосование выставлено более 51,5 тысячи дорог. Сбор предложений доступен по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/dorogi2021 и продлится до 31 мая», - говорится в сообщении.

Принять участие в сборе предложений могут пользователи, зарегистрированные на портале Госуслуг. Один человек может оставить голос за один участок. Чтобы предложить участок в ремонт, пользователю необходимо указать точку на интерактивной карте.

Участки, получившие наибольшее количество голосов, будут включены во второй этап голосования.

Благодаря поддержке жителей за 3 года было отремонтировано более 1,3 тысячи дорог протяженностью 1,9 тысячи километров.