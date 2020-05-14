РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Воспитанникам структурного подразделения СДК «Романцево» в Подольске рассказали о пожарной безопасности в режиме онлайн, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» посеок Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«В структурном подразделении «Родник» сельского дома культуры «Романцево» Подольска 13 мая прошла очередная онлайн-встреча, на которой говорили с юными воспитанниками об огне. В частности, мы поговорили о пожарной безопасности, провели викторину и ответили на вопросы участников», - говорится в сообщении.

Также воспитанники посмотрели мультфильм «Уроки тетушки Совы «Уроки осторожности-Огонь» и поучаствовали в мастер-классе по рисованию.