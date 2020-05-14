РИАМО – 14 мая. Грядущее лето на территории России будет жарким, ожидаются волны тепла, когда жара будет держаться подряд несколько дней, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На территории нашей страны ожидается жаркое лето. <...> (Однако это - ред.) не означает, что каждый день температура будет превышать норму», - сказал Вильфанд.

По его словам, скорость глобального потепления на территории России примерно в 2,5 раза больше, чем скорость повышения средней температуры в мире. На это влияет целый ряд факторов. В том числе нахождение России в умеренных и высоких широтах.

Температура предстоящим летом будет существенно отличаться в разных регионах. Ожидается возникновение такого явления как волны тепла, опасного для здоровья человека, когда температура в течение как минимум пяти и более дней превышает климатическую норму на пять градусов и выше. В то же время резкие потепления могут сменяться быстрым похолоданием.

«Глобальное потепление приводит к тому, что на этом фоне увеличиваются размах, изменчивость погодных характеристик. <...> Усиливается ветровой режим, количество опасных явлений возрастает. Увеличивается количество сильных интенсивных ливней», - добавил синоптик.