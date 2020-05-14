РИАМО - 14 мая. Лидерами по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области стали Сергиев Посад и Подольск, где прирост числа случаев составил 64 и 62 соответственно, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 918 случаев заражения Covid-19.

Зафиксировали 58 случаев в Красногорске, 55 случаев – в Ленинском округе, 44 случая – в Пушкине, 37 случаев – в Дмитрове, 34 — в Химках, 33 – в Реутове, 31 – в Орехове-Зуеве. Также зафиксировано 29 случаев в Егорьевске, 27 случаев — в Люберцах и Лыткарине, 26 – в Богородском округе, 25 – в Балашихе.

Кроме того, 20 случаев выявили за сутки в Домодедове, 19 случаев – Долгопрудном, 18 – в Жуковском, 17 – Одинцове, 16 – в Шатуре, по 14 случаев — в Воскресенске и Электростали, по 13 случаев — в Наро-Фоминске и в Мытищах, по 12 случаев — в Щелкове, Коломне и Солнечногорске, по 11 случаев в Истре и Ступине, еще 10 случаев — в Серпухове.

За минувшие сутки зарегистрировано девять случаев коронавируса в Дзержинском и Ивантеевке, восемь случаев – в Озерах, семь случаев – в Лобне, шесть случаев – в Чехове, Талдоме и Протвине, по четыре – в Луховицах и Рузе.

По три случая выявили в Можайске, Котельниках, Рошале и Волоколамске, по два случая – в Дубне и Павловском Посаде, по одному случаю – во Фрязине и Бронницах.

В Московской области общее число инфицированных коронавирусной инфекцией достигло 24 580.

В подмосковных стационарах лечатся от инфекции не только жители области, но и москвичи, россияне из других регионов РФ и иностранные граждане, которые не учитываются в статистике. За время пандемии в Подмосковье выявлено 3018 случаев заражения Covid-19 у тех, кто постоянно не проживает на территории Московской области, из них более 1 тысячи человек – жители Москвы.

Для борьбы с коронавирусом в Подмосковье действует всеобщий режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. С 12 мая нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты. По вопросам коронавируса в регионе работает горячая линия: 8 800 550-50-30, также необходимую информацию можно узнать на сайте.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.