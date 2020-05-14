РИАМО – 14 мая. Средняя температура воздуха в 2020 году может оказаться самой высокой за всю историю наблюдений за погодой, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По мнению большинства ученых, глобальное потепление начинает превалировать настолько, что даже мощные природные факторы значимы, но не настолько. Ряд специалистов полагают, что нынешний год будет самым жарким», - сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что глобальная температура февраля, марта и апреля 2020 года заняла второе место среди самых высоких за 130-140 лет наблюдений. Лидером пока является 2016 год.