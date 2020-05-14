РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В подмосковном Подольске восстановили автобусное сообщение до Подольской районной больницы в поселке Кузнечики на маршруте №28 от гипермаркета «Глобус», сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что маршрутное такси №28 «ГМ Глобус-поселок Кузнечики» перестало заезжать к ГБУЗ МО «Подольская районная больница» в поселке Кузнечики. По его словам, в последнее время она ходила только до улицы Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики. Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу нарушения схемы движения на муниципальном маршруте №28.

«Указанный маршрут обслуживает ООО «Глобал». В связи со снижением пассажиропотока сокращено количество заездов в поселок Кузнечики. По просьбе жителей движение автобусов маршрута №28 осуществляется в полном объеме с 12 мая», - сказал заместитель главы администрации Анатолий Гребенюк.