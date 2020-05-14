В Московском регионе из-за коронавируса по-прежнему не проходят массовые мероприятия, однако посмотреть спектакль, сыграть в интеллектуальную онлайн-игру или виртуально посетить музей можно, не выходя из дома. 15 мая онлайн стартует музыкальный фестиваль VK Fest, на котором выступят «Мумий Тролль», Cream Soda, Ёлка и другие музыканты. Традиционная «Ночь музеев» в 2020 году также состоится в интернет-пространстве: свои программы подготовили Политехнический музей, Музей кино и Музей русского импрессионизма. Об этих и других онлайн-событиях читайте в гиде РИАМО.

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«Ночь (не) в музее» в Политехническом

фото предоставлено организаторами

Где: страницы Политехнического музея во «ВКонтакте» и других соцсетях

Когда: 16 мая с 12:00

Политехнический музей приглашает всех желающих 16 мая отправиться в виртуальное путешествие по российским музеям от Калининграда до Владивостока.

К акции присоединились музеи со всей страны: крупнейшая сибирская площадка современного искусства «Площадь Мира» в Красноярске; предлагающий путешествие в прошлое с демонстрацией старейших палеонтологических находок Музей пермских древностей; один из крупнейших в стране Волгоградский планетарий; рассказывающий о новейшей истории России и личности первого президента страны «Ельцин-центр» в Екатеринбурге; знакомящая с творчеством Бориса Кустодиева и русским авангардом Астраханская картинная галерея и другие.

Специальные европейские гости – лондонский Музей науки, Автомобильный музей Турина и Рижский Мотор-музей.

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VK Fest: «Мумий Тролль», Ёлка, Cream Soda и другие

Где: на странице фестиваля «ВКонтакте»

Когда: с 15 по 21 мая

Музыкальным мероприятиям из-за коронавируса пришлось переместиться в онлайн, но это только делает их доступнее для большего числа зрителей. VK Fest в этом году пройдет с 15 по 21 мая на площадке соцсети «ВКонтакте». В рамках фестиваля 15 мая пройдут онлайн-трансляции выступлений Полины Гагариной и Feduk, 16 мая выступят Cream Soda, IOWA и Тимати, а 17 мая зрители смогут услышать и увидеть «Мумий Тролля», Ёлку и Светлану Сурганову.

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«Белая гвардия», «Конек-горбунок» и «Последние» в МХТ

wikipedia

Где: YouTube-канал и другие соцсети театра

Когда: 15, 16 и 17 мая в 19:00

Как и многие театры, знаменитый МХТ имени А.П. Чехова проводит на своем канале на YouTube трансляции спектаклей в записи. В эту пятницу театр покажет «Белую гвардию» по роману Михаила Булгакова в постановке Сергея Женовача. Роли офицеров-белогвардейцев в осажденном Киеве в Гражданскую войну исполняют Константин Хабенский и Михаил Пореченков.

В субботу, 16 мая, юные театралы смогут увидеть музыкальную сказку «Конек-горбунок» в интерпретации братьев Пресняковых (режиссер Евгений Писарев). С момента премьеры в 2008 году постановка успела покорить сердца зрителей и театральных критиков, заслужив премии «Хрустальная Турандот» и «Золотая маска».

Завершит неделю показ старинного спектакля по мрачной пьесе Максима Горького «Последние». Его еще в прошлом веке поставил на подмостках театра режиссер Олег Ефремов.

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Видеолекции и викторина от Музея кино

Где: в соцсетях Музея кино, на YouTube-канале и в Zoom

Когда: 16 мая с 18:00

В 2020 году главная тема ночи в музее для синефилов – кино как искусство символов. О символическом плане в творчестве Андрея Тарковского и Сергея Эйзенштейна, а также о стратегиях использования цвета в советском и американском кинематографе расскажут сотрудники музея и приглашенные эксперты. В дополнение к каждой из лекций пройдут онлайн-показы фильмов «Стачки» (С. Эйзенштен, 1924), «Зеркало» (А. Тарковский, 1974), «Каменный цветок» (А. Птушко, 1946).

Также 16 мая Музей кино предлагает всем желающим поучаствовать в викторине на тему «Кино как шифровка», рассчитанной на киноманов разного возраста и эстетических предпочтений, любителей как интеллектуального, так и жанрового кино.

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Онлайн-события от «Московских сезонов»

Где: Instagram-аккаунт и другие соцсети «Московских сезонов»

Когда: 15 и 16 мая

15 мая в 15:00 в прямом эфире в Instagram «Московских сезонов» и на телеканале «ЧЕ!» певец Роман Архипов и актриса Мария Ильюхина, знакомая зрителям по сериалу «Воронины», поговорят о музыке и споют.

Также «Московские сезоны» на этой неделе подготовили очередные интересные активности и познавательные мастер-классы. Так, 15 мая в 9:00 утреннее занятие по йоге в соцсетях проекта проведет тренер Таня Россман, а в 12:00 детям и взрослым расскажут о творчестве Казимира Малевича, предложат написать акварелью портрет супрематического кота, самостоятельно создать спа-набор для ванной и нарисовать «кофейную карту».

На следующий день, 16 мая, в 12:00 преподаватель студии живописи «Воздух» Никита Григорьев в прямом эфире расскажет зрителям трансляции, как создать необычную весеннюю картину, а в 13:00 состоится кулинарный мастер-класс повара Екатерины Кокоревой по приготовлению эффектного рулета из безе с кремом и свежими ягодами.

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Онлайн-квизы по «Друзьям» и советской истории

группа квиза Go Quiz в социальной сети «ВКонтакте»

Где: https://gokviz.ru/

Когда: 15 мая в 20:00, 16 и 17 мая в 18:00

Интеллектуальные игры «Go!Квиз» перебрались в интернет: побеждать соперников вместе с друзьями или семьей можно, не выходя из дома, с помощью стримов. В пятницу в 20:00 состоится классическая игра, в субботу в 18:00 – тематическая игра для фанатов сериала «Друзья», в воскресенье в 18:00 – квиз «Назад в СССР». В каждой игре 6 туров и 40 вопросов, длительность – 2 часа. Количество участников в команде не ограничено, играть можно отовсюду, где есть интернет. Стоимость – 1000 рублей с команды.

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Вебинары по кино, архитектуре и экологии

Где: https://levelvan.ru/

Когда: 16 мая в 12:00 и 18:00, 17 мая в 15:00

На площадке образовательного проекта Level One в грядущие выходные можно узнать больше об истории кино, опасности пластика и озоновых дырах или о современных архитектурных течениях. Искусствовед и киновед Олег Грознов прочтет «Историю кино в 20 фильмах», где расскажет об основных этапах развития кинематографа. Экскурсовод и сопредседатель общества «Московские древности» Дмитрий Беззубцев в рамках лекции «Архитектурные течения XX века» научит слушателей мириться с авангардом и другими архитектурными экспериментами, а химик-полимерщик и популяризатор науки Сакина Зейналова ответит на вопросы, как влияет пластик на жизнь современного человека и существует ли все-таки глобальное потепление.

Продолжительность каждой лекции – 2 часа, запись будет доступна еще неделю после публикации.

Стоимость участия – 720 рублей.

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История художников-эмигрантов в танце

Где: YouTube-канал Музея русского импрессионизма

Когда: 16 мая в 21:00

Музей русского импрессионизма и театр «Балет Москва» в рамках проекта «Ночь музеев» расскажут на языке живописи и танца историю известных русских художников-эмигрантов – Константина Коровина, Давида Бурлюка, Юрия Анненкова и других. Серия хореографических этюдов призвана раскрыть судьбы людей, скрывающихся за маргинальным статусом «мигрант». Каждый артист попытается «оживить» какую-то из картин авангардистов и импрессионистов. Этюды исполнят под музыку 1930-х годов для погружения в эпоху первой волны русской эмиграции.

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