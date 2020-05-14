РИАМО - 14 мая. Около 200 тысяч подмосковных семей в апреле получили выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребенка до трех лет, всего на эту выплату могут рассчитывать около 400 тысяч семей в регионе, сообщила журналистам в четверг министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Уже за апрель 200 тысяч наших семей получили такую выплату. Категория получателей была расширена - ранее на нее (выплату – ред.) имели право только те семьи, у которых было право на материнский капитал, а сейчас все семьи, у кого есть дети в возрасте до трех лет. В соответствии со статданными, таких жителей у нас около 400 тысяч», - сказала Фаевская.

Она добавила, что часть семей еще не обратились за детской выплатой. Заявление на ее получение можно подать до 1 октября.

«То есть время еще есть, если что-то не получается через портал (госуслуг – ред.), нужно обязательно прийти в отделение Пенсионного фонда», - заключила Фаевская.

По вопросам предоставления выплаты можно обратиться в отделение ПФР по месту жительства или позвонить по телефону горячей линии: 8 (495) 987-09-09.



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