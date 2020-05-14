РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. В селе Марфино городского округа Мытищи высадили саженцы боярышника в рамках патриотической акции «Лес Победы», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Сотрудники территориального управления «Федоскино» присоединились к акции «Лес Победы». Они продолжают облагораживать территорию городского округа Мытищи в рамках акции «Лес Победы», ставшей в этом частью акции «Сад Памяти». Специалисты управления совместно с руководителем Еленой Орловой в селе Марфино вдоль улицы Усадебная высадили несколько саженцев боярышника», - говорится в сообщении.

В Московской области продолжаются мероприятия, связанные с 75-й годовщиной Победы. В частности, это эколого-патриотическая акция «Лес Победы», которая в 2020 году продлится до 20 мая.