РИАМО – 14 мая. ГК «ФСК» запустила акцию для медиков, которые работают в условиях повышенной нагрузки в период пандемии коронавируса, до 15 июня участники акции могут получить скидки на приобретение жилья, говорится в сообщении пресс-службы ФСК.

Российские врачи и медсестры могут приобрести квартиры и апартаменты в новостройках ГК «ФСК» со скидкой до 10%. Условия распространяются и на ипотечные сделки.

«В условиях пандемии мы видим, как стремительно меняется привычный уклад жизни. Российские медики сегодня работают буквально на передовой, сражаясь за жизнь и здоровье граждан. Тяжело приходится и тем, кто остался на своих штатных местах, трудясь с повышенной нагрузкой. Мы приняли решение о дополнительной скидке в размере до 10% для врачей и медсестер, работающих в больницах и поликлиниках любого профиля», - сказала коммерческий директор ГК «ФСК» Ольга Тумайкина.

Согласно условиям акции, заключить договор на приобретение жилья со скидкой медики могут с 12 мая по 15 июня 2020 года. Срок внесения оплаты — до 30 июня 2020 года. Для покупки жилья по специальным условиям медицинские работники должны будут подтвердить свою профессиональную принадлежность справкой с места работы.

Медицинские работники могут приобрести квартиры со скидкой во всех подмосковных и столичных проектах ГК «ФСК», но отдельного внимания заслуживает жилой квартал «Римский».

ЖК «Римский» по праву можно назвать архитектурной жемчужиной Подмосковья. Дома возводятся в стиле классического европейского пригорода, их фасады практически не повторяются. Если посмотреть на «Римский» с высоты, то может показаться, что это небольшой итальянский городок с уютными улочками и монументальной архитектурой, и все это – современный жилой комплекс, в котором доступны квартиры с большим количеством планировочных решений. Приобрести можно как квартиру без отделки, так и с отделкой.

Особенность проекта – система организации двухуровневого пространства, разделяющая деловую и жилую части. Автомобильное движение полностью выведено за пределы дворов и предусмотренных прогулочных маршрутов. На нулевом уровне останутся парковки, магазины, пекарни и другие важные для общественной жизни пространства, а на первый уровень выведена территория для жителей: школа на 1350 мест, игровые зоны, детские сады и зоны отдыха. Все это сопровождается приятными бонусами: близость к Москве (всего 2 километра от МКАД) и широкая зеленая зона Видновского лесопарка, отделяющая «Римский» от столицы.

В жилом квартале «Римский» есть из чего выбирать. Учитывая предложенную застройщиком скидку и низкую ставку по ипотеке, тем, кто задумался о приобретении жилья, не стоит откладывать покупку квартиры. Приобрести жилье в этом комплексе можно от 4,4 миллиона рублей.