РИАМО - 14 мая. В Реутове продолжаются акции по раздаче медицинских масок местным жителям в местах с наибольшей проходимостью на безвозмездной основе, а также гражданам, находящимся в группе риска в период пандемии Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Волонтеры городского штаба Реутова в четверг раздали две тысячи масок у торгового центра «Карат» и около выходов из метро «Новокосино» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы города Станислава Каторова и при поддержке партии «Единая Россия», - говорится в сообщении.

12 мая на территории Подмосковья вступил в силу обязательный «масочный» режим. Жителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты при выходе из квартир, при посещении магазинов, аптек и при передвижении на общественном транспорте.

Кроме того, с четверга пожилые реутовчане от 65 лет, находящиеся в группе риска, могут получить бесплатные маски в клубах «Активное долголетие» при наличии пенсионного удостоверения и социальной карты. Средства индивидуальной защиты выдаются по адресам: улица Новая, 3 и Юбилейный проспект, 33/2.

«В день 75-летия Победы добровольцы раздали более 3 тысяч масок ветеранам и участникам Великой Отечественной войны», - уточняется в пресс-релизе.

В Реутове волонтерской деятельностью занимаются уже более 80 человек. Они доставляют продукты первой необходимости и медикаменты тем, кому в режиме самоизоляции нельзя покидать свои дома. Добровольцы городского волонтерского штаба соблюдают все меры предосторожности: надевают маски, резиновые перчатки и регулярно пользуются дезинфицирующими средствами.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.