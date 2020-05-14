РИАМО - 14 мая. Двое мужчин с ломами ворвались в магазин в Ногинске в ночь на четверг и причинили телесные повреждения одному из прибывших на место ЧП полицейскому, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение в полицию поступило от сотрудника ЧОП, который отреагировал на сработавшую сигнализацию.

«Полицейские с охранником проследовали по указанному адресу, где обнаружили двух мужчин, вооруженных ломами, которые проникли в магазин. В ходе задержания злоумышленники оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из правоохранителей», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции на основании закона применили табельное оружие, однако злоумышленники скрылись. Один из полицейских в тяжелом состоянии госпитализирован.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия на их розыск и задержание преступников.