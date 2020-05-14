РИАМО - 14 мая. В столице проведут массовый скрининг жителей на наличие антител к коронавирусной инфекции, тестирование будут проводить ИФА-методом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр города Сергей Собянин в четверг провел встречу в удаленном формате с членами Клинического комитета по коронавирусу. По итогам встречи мэр принял решение о реализации программы исследований популяционного иммунитета - массового скрининга на антитела.

«Предполагается, что каждые несколько дней для тестирования будут приглашаться порядка 70 тысяч жителей города, отобранных в соответствии с возрастной структурой населения и с учетом округа проживания. Забор крови будет проводиться на базе 30 городских взрослых поликлиник – с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», – говорится в сообщении.

Тестирование будет проводиться ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).

Массовый скрининг позволит улучшить выявление Covid-19 у людей, которые переносят болезнь в бессимптомной форме. Также подобная процедура позволит получить актуальную информацию о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу и предсказывать дальнейший ход эпидемии, а также принимать решения об отмене или сохранении ограничений.

Клинический комитет по Covid-19 – это временно действующий коллегиальный орган, сформированный по инициативе московских врачей на время противодействия коронавирусу. Среди задач комитета: систематизация данных о лечении пациентов с Covid-19, выбор технологий профилактики, формирование рекомендаций медпомощи для городских медучреждений.

В столице за все время выявили 130716 случаев коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.