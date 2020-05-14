РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. В четверг восстановили движение на Октябрьской улице в микрорайоне Салтыковка Балашихи после того, как его перекрывали из-за установки дорожного знака, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Ковалев на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи обратился на портал с жалобой на то, что дорогу на Октябрьской улице перекрыли, а знаки, где объезжать, не поставили, что создало пробку и суматоху. Администрация Балашихи рассмотрела указанное обращение. Данная автодорога является дорогой местного значения.

«Работы по установке дорожного знака на указанной автомобильной дороге выполнены (фотоматериалы прилагаются). Дополнительно сообщаем, что движение на участке дороги было восстановлено», - сказал Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.