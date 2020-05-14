РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 мая. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили еще 12 человек с коронавирусной инфекцией, всего в округе зафиксировано 393 случая заражения, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

Всего в Московской области за сутки выявлено 918 случаев Covid-19.

«Ранее количество заболевших в Щелкове составляло 381 человек, за прошедшие сутки выявлено еще 12 случаев. Всего выявлено 393 человека с коронавирусом», - говорится в сообщении.

На данный момент в Московской области выявили 24 580 случаев коронавируса. Скончались 240 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 1 987 человек.

Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов обязательно использовать защитную маску и перчатки.

По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители городского округа Щелково могут обратиться по телефону областной горячей линии: 8(800)550-50-30 или по телефону горячей линии главного врача Щелковской областной больницы: 8(968)003-22-44.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.