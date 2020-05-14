РИАМО - 14 мая. Жителей столицы призывали обжаловать штрафы Московской административно-дорожной инспекции с помощью сервисов mos.ru и «Автокод», говорится в сообщении пресс-службы МАДИ.

Специалисты подготовили семь форм заявлений. Для подачи обращения через портал mos.ru необходимо выбрать один этих образцов заявлений, заполнить его, а после этого перейти в раздел электронной приемной для подачи онлайн-обращения.

«Чтобы подать жалобу на портале «Автокод», нужно зайти в раздел «обращения», выбрать подпункт «обращения в МАДИ» и нажать на кнопку «Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Москвичам напоминают, что подача жалобы не является основанием для отмены штрафа, но каждая рассматривается в индивидуальном порядке и комплексно.

В Москве действует режим самоизоляции по 31 мая. Передвигаться на личном и общественном транспорте можно с помощью цифровых пропусков. За их отсутствие для граждан предусмотрена административная ответственность.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.