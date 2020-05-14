РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. Автомобильную дорогу на Ковровской улице в микрорайоне Салтыковка Балашихи очистили от пыли, грязи и мусора, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи сообщил на портале о необходимости очистить автодорогу на Ковровской улице, где по правой стороне скопилось большое количество мусора и пыли. Указанная в обращении автодорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления.

«Сотрудники администрации Балашихи осмотрели данную автодорогу. Осмотр подтвердил наличие пыли, грязи и мусора на проезжей части. Работы по очистке автомобильной дороги выполнены (фотоматериалы прилагаются). Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он поблагодарил жителя за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа и добавил, что регулярные работы по очистке проезжей части указанной автодороги проводятся работниками МБУ согласно графика выполнения работ с периодичностью в плановом режиме. Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.