РИАМО - 14 мая. Выплаты, которые полагаются людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями, получили более 1,2 миллиона человек в Подмосковье, на эти цели региональное правительство потратило почти 4 миллиарда рублей, сообщила журналистам министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В соответствии с решением губернатора, гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам с хроническими заболеваниями положена выплата в размере 3 тысяч рублей. 1,5 тысячи рублей было до начала режима самоизоляции и 1,5 тысячи — после начала режима. Выплаты получили уже 1,2 миллиона жителей. Мы на эти цели использовали почти 4 миллиарда рублей», — сказала Фаевская.

Она добавила, что в Подмосковье также принято решение о региональной доплате социальным работникам государственных учреждений — за апрель и май они получат по 10 тысяч рублей.

«Сегодня наши сотрудники оказывают все необходимые жителям услуги, они находятся на переднем крае (борьбы с коронавирусом - ред)», — добавила Фаевская.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.