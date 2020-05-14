РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. Люберецкому техникуму имени Гагарина присвоили статус центра проведения демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Аккредитованный по стандартам Worldskills Russia техникум стал центром проведения демонстрационного экзамена в компетенции «Обслуживание авиационной техники». Поздравляю педагогический коллектив учебного заведения с присвоением официального статуса!» - сказал Ружицкий.

Электронный аттестат о получении учреждением статуса центра был выдан 7 мая департаментом оценки компетенций и квалификаций Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Уже более трех лет в стенах техникума проводится отборочный этап Всероссийского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Конкурсы проходят между студентами подмосковных техникумов и колледжей в компетенциях «Обслуживание авиационной техники» и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».