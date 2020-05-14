РИАМО - 14 мая. Подмосковным семьям рассказали, кто сможет получить повышенное минимальное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, которое будет увеличено в два раза и составит 6751 рублей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Получателями минимального пособия являются жители, имеющие трудовой стаж менее шести месяцев, безработные и студенты. В Подмосковье такая выплата полагается более 45 тысячам человек», — говорится в сообщении.

Эти семьи смогут получать каждый месяц 6751 рублей вместо 3375 рублей.

Родителям не нужно будет подавать заявление на получение повышенного пособия, так как это будет сделано автоматически.

Выплаты можно назначить через МФЦ, портал госуслуг и органы соцзащиты по месту жительства. Соцработники принимают документы также через электронную почту и помогут в случае возникновения проблем.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.