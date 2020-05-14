РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявлено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заразившихся составляет 924 человека, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 918 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 24 580 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1987 человек выписали домой из стационаров, 240 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 924 случая заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 13 мая, в городском округе было зафиксировано 899 случаев Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.