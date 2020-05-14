РИАМО - 14 мая. С начала апреля в Подмосковье подано около 74 тысяч заявлений на выплаты по безработице, надбавка составляет 15 тысяч рублей, сообщила журналистам министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«У нас сейчас подано - жители молодцы, они эту услугу стараются получить электронно - уже 73,9 тысячи заявлений с 1 апреля, и небольшое есть количество жителей, которые обратились лично», - сказала Фаевская.

Она добавила, на выплаты могут рассчитывать безработные жители Московской области, трудовой стаж которых в 2020 году составляет не менее 60 дней. Кроме того, для получения выплаты должны быть соблюдены следующие условия: увольнение не по причине дисциплинарного проступка, постоянная регистрация в Подмосковье.

Для получения выплаты нужно зарегистрироваться в качестве безработного на сайте «Работа в России».

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.