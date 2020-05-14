РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 мая. В Домодедове за минувшие сутки выявили еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся составляет 558 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 918 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 24 580 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 240 человек. Выздоровели и выписались 1987 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 558 (+20)», - говорится в сообщении.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. В общественных местах необходимо надевать маску.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.