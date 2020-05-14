Происходило возгорание балконов на 6, 7 этажах, а также балкона частично квартиры на 5 этаже в жилом здании старой постройки.
В результате возгорания в жилом доме на Фрунзенской набережной в столице погиб один человек.
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|Давление
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|Ветер
|З 9 м/с
Происходило возгорание балконов на 6, 7 этажах, а также балкона частично квартиры на 5 этаже в жилом здании старой постройки.
В результате возгорания в жилом доме на Фрунзенской набережной в столице погиб один человек.
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