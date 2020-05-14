РИАМО - 14 мая. На данный момент в Подмосковье зарегистрировано свыше 50 тысяч безработных граждан, по данным на 1 апреля их было около 23 тысяч человек, сообщила журналистам министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«У нас в регионе произошло увеличение количества безработных граждан. На сегодняшний день их уже более 50 тысяч человек. При этом количество безработных на 1 января 2020 года составляло 22 тысячи человек, а на 1 апреля — 23 тысячи», — сказала Фаевская.

Она добавила, что, несмотря на такой рост, уровень безработицы в регионе остается ниже, чем по стране.

«Уровень безработицы у нас 1,2 процента. По стране этот показатель составляет 2 процента», — добавила Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что из-за пандемии коронавируса для жителей региона предусмотрены меры социальной поддержки в виде федеральных и региональных выплат, а также предоставления продуктовых наборов.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.