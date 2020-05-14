РИАМО - 14 мая. В Реутове депутаты городского совета передали средства индивидуальной противоинфекционной защиты в городскую поликлинику, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции депутатами городского совета депутатов была собрана определенная сумма денег для поддержки врачей и передана в фонд социальной поддержки населения Реутова. На эти средства были закуплены 60 одноразовых медицинских комбинезонов, 100 масок для индивидуальной защиты и переданы руководителям городской поликлиники №1 Геннадию Коконину и городской поликлиники №2 Валерию Варчаку. При закупке медицинских наборов депутаты Совета депутатов Реутова, прежде всего, ориентировались на качество», - говорится в сообщении.

В больницах муниципалитета нет дефицита средств индивидуальной защиты. Депутаты Реутова передают медицинские маски и комбинезоны в знак поддержки.

«На сегодняшний день помогать всем тем, кто находится на передней линии фронта борьбы с новой коронавирусной инфекцией – главная наша задача. Мы решили поддержать сотрудников городских поликлиник №1 и №2, передав им одноразовые медицинские маски и комбинезоны. От лица всего городского совета депутатов хочу выразить благодарность медикам за их терпение, профессионализм и нелегкий труд», - приводятся в сообщении слова депутата Совета депутатов Реутова, члена фракции «Единая Россия» Сергея Епифанова.

На сегодняшний день в Подмосковье зафиксировано 24 580 заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 240 человек, выздоровели и выписались 1987.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.