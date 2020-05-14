РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ ) - 14 мая. Работники дежурной смены 231-й пожарной части подмосковных Люберец нашли потерявшуюся собаку и вернули ее хозяевам, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Случай произошел в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Пожарные увидели одинокую ухоженную собаку и решили ее приютить.

«Мы увидели, что около пожарной части бродила породистая собака, и сразу поняли, что она потерялась. Когда мы рассмотрели ее поближе, то стало понятно, что французский бульдог с розовым ошейником от блох и клещей явно не мог быть дворнягой. Тогда мы приютили его в части, дали воды и колбасы. Чтобы найти хозяев, мы решили сделать публикацию в местную группу во «ВКонтакте», - сказал начальник караула пожарной части Василий Посысаев.

Он отметил, что владельцы собаки сразу откликнулись на пост.

«Как только мы выложили информацию о найденной собаке, нам тут же написала хозяйка. В течение 20 минут пес воссоединился с семьей и уехал домой. Владелица была настолько благодарна нашей отзывчивости, что даже написала благодарственное письмо на имя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова», - заключил Посысаев.