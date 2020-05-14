РИАМО - 14 мая. Доплаты до 15 тысяч рублей предусмотрены для жителей Подмосковья, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса, чтобы получить выплаты, нужно подать заявление для регистрации статуса безработного на портале «Работа в России» trudvsem.ru, сообщается на странице в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Такие выплаты будут сделаны по поручению губернатора Андрея Воробьева. Если у безработного есть еще и несовершеннолетние дети, то он получит еще и федеральную выплату - по три тысячи рублей на каждого ребенка», - говорится в сообщении.

На доплату могут рассчитывать жители Подмосковья, уже вставшие на учет по безработице, а также потерявшие работу в период самоизоляции или в течение 30 дней после ее окончания.

Выплата будет назначена, если соблюден ряд условий: в 2020 году гражданин работал не менее 60 календарных дней, его уволили не по причине дисциплинарного проступка, а также если житель имеет постоянную регистрацию в Подмосковье. Период выплат: апрель - сентябрь.

Чтобы получить выплаты, нужно подать заявление для регистрации статуса безработного на портале «Работа в России» trudvsem.ru.

Заявитель размещает свое резюме, центр занятости проверяет правильность заполнения и устанавливает статус безработного. В частности, запрашиваются стаж работы, средняя зарплата, статья увольнения.

В течение 11 дней в Пенсионном фонде подтверждаются данные, необходимые для перечисления пособия по безработице.

Если у человека нет возможности сделать это в электронной форме, он может прийти в центр занятости по месту жительства.

Жители, которые уже состоят на учете по безработице, получат доплату автоматически. Деньги выплачиваются одновременно с федеральным пособием в три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Заявителю нужно подтверждать свой статус каждый месяц.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.