РИАМО - 14 мая. В результате возгорания в жилом доме на Фрунзенской набережной в столице погиб один человек, пожар ликвидировали, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

Днем в четверг по адресу: Фрунзенская, дом 32, загорелись балконы на 6 и 7 этажах, а также балкон квартиры на 5 этаже в старом жилом здании. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

«В 14:29 пожар локализовали, в 13:33 возгорание было ликвидировано. К сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении.