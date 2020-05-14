РИАМО – 14 мая. Заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова рассказала, что защищается от коронавируса с помощью настойки прополиса и блокатора вирусов, сообщает Газета.ru.

Тем не менее, она уточнила, что пока нет единого мнения об эффективности блокаторов.

«Одни утверждают, что это действительно мощное средство, другие говорят об эффекте плацебо. Ничего плохо я в этом не вижу. Эффект плацебо индивидуален. Есть много примеров его положительного влияния», — отметила она.

При этом Епифанова подчеркнула, что также для защиты от заражения принимает настойку прополиса. Это средство ей посоветовал принимать знакомый.

За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.