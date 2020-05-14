Из-за пандемии COVID-19 международная акция «Ночь в музее» во всем мире впервые проводится в онлайн-формате. В Московском регионе акция состоится 16 мая – в этот день сотни музеев проведут лекции, экскурсии, мастер-классы и квесты на своих сайтах, в соцсетях и на YouTube-каналах. Поучаствовать в мероприятиях можно будет бесплатно, а главное – попасть на них смогут все желающие, ведь онлайн-формат существенно расширяет «пропускную способность» площадок. Обозреватель РИАМО выбрала 10 ярких площадок «Ночи в музее» в Москве и Подмосковье.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

«Ночь музейных путешествий» от Музея Москвы

фото организаторов «Ночи музейных путешествий»

Когда: 16 мая с 16:00

Где смотреть: странички Музея Москвы в Instagram https://www.instagram.com/mosmuseum/ и «ВКонтакте»

Музей Москвы приготовил для своих посетителей марафон видеоисторий «Ночь музейных путешествий» и театральный фестиваль для всей семьи «Город в окне». Гости «Ночи музейных путешествий» совершат видеопрогулку по 22 музеям мира – Нью-Йорка, Сиднея, Лондона, Амстердама, Стокгольма, Янчжоу, Киото и Ливерпуля, Владивостока, Калининграда, Екатеринбурга, Ижевска и других городов. Сотрудники этих научных центров поучаствовали в записи видео об уникальных экспонатах, которые стали героями городских легенд и свидетелями важных исторических событий.

Для свои маленьких зрителей детский центр музея подготовил фестиваль «Город в окне». В прямом эфире будут показаны фрагменты теневого спектакля «Несу разное несуразное» про летающую корову и ее друзей – зайцев и комариков. Малыши, вынужденные сидеть дома, наверняка обрадуются кукольному спектаклю «ПетрушКино» про Петрушку на Мосфильме, «Сказке о попе и работнике его Балде» от студии «Эфир», а также актерским чтениям стихов Геннадия Шпаликова.

Эпидемия разлуки: как живут люди, которых разлучил коронавирус>>

Борьба за «Кубок Третьяковки»

сайт Третьяковской галереи

Когда: 16 мая в 19:30

Где смотреть: всю информацию участники получают после подачи заявки на сайте tretyakovgallery.ru.

В главную музейную ночь Государственная Третьяковская галерея решила устроить интеллектуальную онлайн-игру для любителей русского искусства. Правда, победителем, скорее всего, станет тот, кто во время всеобщей самоизоляции внимательно следил за познавательными выпусками музея на YouTube.

В любом случае в музейном квизе могут принять участие все желающие. Правда, накануне старта нужно зарегистрировать свою команду и оставить данные, оправив заявку через форму на официальном сайте музея. За час до начала игры на мобильный телефон капитана команды придет сообщение со ссылками на трансляцию, форму ответов и турнирную таблицу. Члены команды могут обсуждать вопросы на любых доступных платформах: Zoom, Skype или других. Первые пять команд победителей получат подарки от Третьяковкой галереи.

30 занятий для карантина>>

Песни под гитару в Музее космонавтики

Сайт музея космонавтики

Когда: 16 мая с 19:00

Где смотреть: на официальном сайте Музея космонавтики https://kosmo-museum.ru/ и в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook

Насыщенная программа ожидает виртуальных посетителей столичного Музея космонавтики. В программе: музыкальный вечер «60-ые: наш космический квартирник», оnline-баттл «Фильмы про космос: где правда, а где вымысел», космические онлайн-чтения, а также турнир по космическим ребусам.

Начнется вечер с чтения отрывков книги «Космическая эра. История покорения космоса» в исполнении заместителя директора музея – историка Вячеслава Климентова. Слушатели узнают, с какими трудностями столкнулись инженеры-конструкторы при запуске на орбиту первого спутника, как Валентина Терешкова попала в отряд космонавтов и многое другое. А в 21:00 свои любимые песни из репертуара Юрия Визбора и других авторов споет под гитару Герой Советского Союза летчик-космонавт Александр Лавейкин. Кстати, те же самые песни космонавт исполнял в часы досуга на станции «Мир». Знаменитая гитара со станции «Мир» хранится в фондах московского Музея космонавтики.

В то же время все желающие могут поупражняться в разгадывании ребусов. Их будут публиковать на сайте музея и на его странице во «ВКонтакте» с 19:00 до 23:00. Победители турнира попадут во второй тур викторины, которая состоится уже в музее, когда он будет открыт для свободного посещения.

Подработка в период самоизоляции – 6 идей для «удаленки»>>

Поэтическая прогулка по музею А.С. Пушкина

Когда: 16 мая с 21:00 до 22:00

Где смотреть: на сайте музея pushkinmuseum.ru, его страницах в соцсетях и YouTube-канале

Уникальную возможность прогуляться по пустынному ночному музею подарит государственный музей имени А.С. Пушкина. Виртуальную прогулку по усадьбе Хрущевых-Селезневых на Пречистенке зрители совершат в компании молодого артиста МХТ имени А.П. Чехова Даниила Стеклова. Зрители побывают в угловой гостиной, бальном зале, кабинете поэта и других помещениях музея, а также услышат пушкинского «Пророка», стихотворения «Талисман», «Поэт», «Цветок», отрывки из романа «Евгений Онегин» и драмы «Борис Годунов».

Свадьбы во время Covid‑19: «Экипировались перед ЗАГСом в маски и перчатки»>>

7 загадок в Доме Гоголя

Когда: 16 мая с 18:00

Где смотреть: на YouTube-канале Дома Гоголя

Московский Дом Н.В. Гоголя анонсировал обширную виртуальную экскурсию по семи загадочным пространствам музея, в каждом из которых зрителей ждет яркая программа. Например, встреча со знаменитым московским писателем и историком Игорем Волгиным, лекция о мифах в творчестве Гоголя от лучшего гида Москвы (по версии Русского географического общества) Егора Сартакова, беседа с фотографом и коллекционером архивов Второй мировой войны Артуром Бондарем. Также в программе музыкальные номера, знакомство с письмами Николая Васильевича и одним из его самых проникновенных произведений – повестью «Старосветские помещики».

«Ночь» в тайниках Зоологического музея МГУ

Когда: 16 мая с 17:00

Где смотреть: странички музея в соцсетях Instagram и Facebook, YouTube-канал музея

Старинный университетский музей к акции «Ночь в музее» подготовил обширную программу для детей и взрослых. Сначала гостей пригласят на 3D-экскурсию «Цвет природы», во время которой расскажут, как животные видят и используют цвета. Затем наступает «детское время» – специалист музея Анастасия Дудорова проведет мастер-класс, в ходе которого участники научатся рисовать животное (какое – пока загадка) и узнают о нем много интересного. Затем гости отправятся в потайные комнаты, где хранятся зоологические коллекции музея, которые расположены под крышей и в подвалах старинного здания на Большой Никитской. Вместе с заведующим отдела териологии (раздела зоологии, изучающей млекопитающих) Сергеем Крускопом гости эфира узнают, как в наше время формируются коллекции музея.

«Без меня эти люди умрут»: московские волонтеры о помощи во время коронавируса>>

Фильм о Зое Космодемьянской в музее «Зоя»

Когда: 16 мая

Где смотреть: на официальном сайте музея zoya-petrishevo.ru.

Основной темой международной акции «Ночь в музее» в Подмосковье стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Накануне праздника Победы в деревне Петрищево Рузского городского округа открылся новый музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской под названием «Зоя». Именно этому комплексу отвели особую роль в акции. Специально к «Ночи в музее» будет представлен документальный фильм-экскурсия о жизни и подвиге Зои Космодемьянской.

Карантинный киногид: 15 лучших сериалов последнего десятилетия>>

Две «ночи» в Серпуховском музее

Когда: 16 и 17 мая с 12:00

Где смотреть: на официальном сайте музея serpuhov-museum.ru, в соцсети Instagram и на YouTube-канале.

Серпуховский историко-художественный музей «растянул» свою «Ночь в музее» на два дня – мероприятия пройдут и 16, и 17 мая. Каждый час в социальных сетях музея будут проходить виртуальные экскурсии для детей и взрослых, основная тема которых – русское искусство в собрании музея.

Посетителей ждет погружение в «Русское искусство XVIII века», экскурсии «Анна Мараева. Жизнь и вера», «Константин Маковский. Реалист и мифотворец», «Библейские сюжеты», «Гоголь. Загадки гения» и другие. А детей ждет спецвыпуск – «Федорино горе». Из видеолекций музея можно будет узнать о свадебных обрядах допетровской Руси, о русских прялках и многое другое.

«Посоветуйте, куда сходить в квартире»: соцсети продолжают шутить о коронавирусе>>

Концерт и Zoom-представление в Мелихове

Когда: 16 мая с 19:00 до 22:00

Где смотреть: на страницах музея в соцсетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook

Насыщенная онлайн-программа ждет виртуальных гостей музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово». Откроет «Ночь в Мелихове» виртуальная экскурсия-диалог по усадьбе под названием «В гости к Чехову». Далее в программе – музыкальная гостиная с участием лауреата международных конкурсов и солистки Санкт-Петербургского Дома музыки Анны Горот. Музыкант исполнит произведения из цикла «Времена года» П.И. Чайковского и этюды Ф. Шопена. Затем любители Чехова познакомятся с уникальными предметами из фонда музея в рамках видеоэкскурсии «История одного шедевра». Самых терпеливых в финале «Ночи» ждет Zoom-представление «Самоубийца» по пьесе А.Т. Аверченко.

Ночь символизма в Дмитровском кремле

фото с официальной страницы Музея-заповедника "Дмитровский кремль" на Facebook

Когда: 16 мая с 19:00

Где смотреть: на страничке музея в Instagram и на YouTube-канале

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» каждый год радует гостей обширной программой в честь «Ночи в музее». В этом году музей обещает провести увлекательные мастер-классы, викторины и познавательные экскурсии, которые будут объединены общей темой «Символизм в музейных предметах и произведениях искусства». Естественно, все мероприятия будут проходить в онлайн-режиме.