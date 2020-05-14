РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. Рабочие установили на автодороге в микрорайоне Никольско-Архангельский Балашихи дорожный знак, обозначающий искусственную неровность, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал обращение с просьбой установить отсутствующий дорожный знак, обозначающий «лежачего полицейского», при движении на улице 1-Линия в микрорайоне Никольско-Арханегельский. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу установки дорожного знака на автомобильной дороге по указанному адресу. Работы по установке дорожного знака на указанной автомобильной дороге выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.