РИАМО - 14 мая. Завод в Мытищах, который производит ламинированные напольные покрытия, учел все меры по соблюдению правил безопасности в условиях коронавируса, он готов к работе в случае открытия предприятий с 18 мая, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг Воробьев проверил, как завод ООО «Таркет Соммер» в Мытищах, который с 2010 года производит ламинированные напольные покрытия, готовится к открытию после того, как подмосковным предприятиям и стройкам разрешат возобновить работу.

«Мы сейчас проверили современное, эффективное предприятие с очень высокой производительностью. Здесь, прежде всего, упор сделан на безопасность с точки зрения Covid. <…> Здесь все готово к работе, но для того, чтобы мы дали добро на запуск предприятия, нам нужно увидеть показатели снижения распространения эпидемии в Московской области. Мы на верном пути, но нужно дождаться показателей», - сказал Воробьев.

По его словам, когда коэффициент распространения инфекции не будет превышать единицы, то тогда можно будет разрешить предприятиям возобновить работу. На данный момент в Подмосковье коэффициент находится на уровне 1.01.

Он отметил, что на заводе по производству ламината соблюдены все нюансы по дезинфекции и безопасности для работы в условиях пандемии. Кроме того, на территории предприятия постоянно находятся два стюарда, которые будут следить за соблюдением новых требований по безопасности.

«Задача - сделать так, чтобы экономика заработала, стройка заработала, перерабатывающие предприятия. Но, даже давая разрешения на работу этим предприятиям, мы должны понимать, что соблюдение норм безопасности продлится еще очень долго для того, чтобы не допустить всплеска распространения болезни, потому что здравоохранение до сих пор работает в очень напряженном режиме», - добавил Воробьев.

Международная компания Tarkett - один из мировых лидеров в производстве и продаже напольных покрытий. Завод в Мытищах занимается выпуском как ламината, так и паркета. Кроме того, на территории функционирует сервис-центр, который отвечает за распространение продукции Tarkett на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Всего на подмосковном предприятии работает 221 человек.

В Подмосковье до 18 мая действуют ограничения по экономической деятельности из-за пандемии коронавируса.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.