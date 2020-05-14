РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 мая. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии Covid-19 диагностировали в 1231 случае, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировано 918 новых случаев заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксирован 24580 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 240 заболевших. Выздоровели и выписались 1987 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 1231», - говорится в сообщении.

По состоянию на 13 мая в округе насчитывалось 1173 случаев заражения коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.