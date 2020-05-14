РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Рабочие отремонтируют уличные фонари в поселке Цементного завода в Подольске до 22 мая, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения в поселке Цементного завода. Он отметил, что фонари не горят в парке.

«Рассмотрев обращение по вопросу устранения неисправности фонарей наружного освещения в поселке Цементного завода сообщаем, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению неисправностей будут проведены в срок до 22 мая», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.