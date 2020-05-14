РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Афродита» в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Здание расположено по адресу: городской округ Мытищи, поселок Мебельной фабрики, дом №6.

«Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на сентябрь 2019 года, но не был соблюден из-за медленного темпа строительства по причине недостаточного финансирования застройщиком. На данный момент дом №6 ЖК «Афродита» в Мытищах введен в эксплуатацию, обеспечены права 181 гражданина», - сказала министр жилищной политики Московской областиИнна Федотова.

Строительство объекта застройщиком ООО «Инженер-инвест» началось в начале 2017 года. Трехсекционный жилой дом насчитывает 17 этажей и 256 квартир.