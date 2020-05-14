РИАМО - 14 мая. По указу президента РФ Владимира Путина был расширен список родителей, который смогут получить выплату на ребенка, подмосковным семьям, у которых есть дети в возрасте до трех лет выплатят единоразово по 5 тысяч рублей, заявления нужно подать в срок до 1 октября, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Согласно нововведению, выплату могут получить не только семьи, которые имеют право на материнский капитал, но и те, у которых появились дети или были усыновлены с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Выплату по материнскому капиталу уже получили апрель порядка 100 тысяч человек за апрель.

«Выплату можно оформить через портал госуслуг gosuslugi.ru или в отделении Пенсионного фонда РФ. Заявление необходимо подать до 1 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Если возникли вопросы по поводу выплат, можно обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства или позвонить по телефону горячей линии: 8 (495) 987-09-09.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.