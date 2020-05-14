РИАМО - 14 мая. Прививать население России от коронавирусной инфекции начнут в 2021 году при традиционном продвижении вакцины, сообщил академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что в конце июля может быть создана вакцина от Covid-19.

«По моей информации, в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) включено девять вакцин против Covid-19, которые разрабатываются в России. Эти вакцины включены как потенциальные. Но если говорить о стандартном принципе разработки и регистрации вакцины, то тут главное даже не разработать ее, а доказать, что она работает. Потому что одно дело сделать саму вакцину, а дальше она проходит длинный путь», — сказал Колесников в интервью «Парламентской газете».

Он объяснил, что сначала вакцина тестируется на животных, проверяется выработка иммунитета на вакцины. Затем, если вакцина показала свою эффективность, то ее тестируют на добровольцах. Медики проверяют, нет ли от препарата осложнений.

После успешного испытания на здоровых людях вакцину снова проверяют на животных и воздействуют на них коронавирусом. Если животные выживают, то защитная вакцина работает.

В условиях пандемии могут выбрать и другой путь продвижения вакцины. Прививать начнут не все население, а часть: тех, кто работает в очагах Covid-19, и тех, кто предрасположен к риску тяжелой формы протекания болезни.

«Но, если выберут его, тогда начать вакцинацию могут, условно говоря, осенью или в преддверии зимы», — отметил Колесников.

Однако, добавляет Колесников, есть риск того, что вакцина окажется неэффективной, потому что у 20% населения не выбрасывается иммунитет к коронавирусу. Также при создании вакцины нужно учесть разницу в реакции по этническому признаку и по возрастному.

Кроме того, врачи не знают, сколько людей имеют естественный иммунитет к коронавирусу. Например, есть люди, которые не заболеют ВИЧ, СПИДом, гепатитами С и В.

Специалист считает, что прививка против коронавируса может попасть в национальный календарь прививок, как вакцинация от полиомиелита, БЦЖ, от которых прививают 100% россиян. Эксперт не думает, что от Covid-19 будут прививать насильственно, но это зависит от показателя смертности. Пока смертность от коронавируса чуть больше, чем от гриппа.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.