РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. Центр культуры и досуга «Марфино» в городском округе Мытищи проведет 15 мая мастер-класс «Весенний декор» в прямом эфире на YouTube, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«Весенний мастер-класс от творческих студий ЦКД «Марфино» и наших филиалов. В прямом эфире три художника поделятся с вами своими идеями весеннего дизайна и проведут конкурс! Начало в 13:00», - говорится в сообщении.

Ссылка на трансляцию будет доступна в шапке профиля Instagram-аккаунта ЦКД «Марфино».