РИАМО - 14 мая. Подмосковным семьям, у которых есть дети в возрасте от трех до 16 лет, необходимо подать заявление на выплату в 10 тысяч рублей до 30 сентября текущего года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, выплату в размере 10 тысяч рублей смогут получить родители детей единоразово, если они имеют гражданство РФ, и ребенку исполнилось 16 лет до 1 июля 2020 года.

«Родителям необходимо подать соответствующее электронное заявление через Единый портал госуслуг gosuslugi.ru. Для заполнения формы потребуются сведения из свидетельства о рождении ребенка. Если детей несколько, все они вписываются в одно заявление», — говорится в сообщении.

Также в заявлении важно указать реквизиты банковского счета, а который будут отправлены средства. Это заявление можно подать очно в территориальном органе Пенсионного фонда России. Срок подачи заявления – до 30 сентября этого года.

Выплачивать средства начнут с 1 июня. Заявление будет рассматриваться в течение пяти рабочих дней. Если оно будет одобрено, то деньги на счет поступят в течение трех дней.

В случае, если возникли вопросы, можно обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства или позвонить по телефону горячей линии: 8 (495)987-09-09.

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14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.