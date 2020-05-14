РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. С 31 марта жители Люберец получили более 3 тысяч масок и дезинфекторов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Волонтеры люберецкого спорткомитета бесплатно доставляют нуждающимся одноразовые маски и дезинфекторы для рук в рамках проекта #БоксПомогает.

«Акция стартовала 31 марта. За это время жителям передали более 3000 бесплатных наборов», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он добавил, что все, кому необходима помощь, а также люди, желающие стать волонтерами программы, могут позвонить по телефону горячей линии: 8(800)222-55-25.

Организаторами проекта #БоксПомогает выступает Федерация бокса России, Федерация бокса Московской области при участии Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.