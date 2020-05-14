РИАМО - 14 мая. Неизвестные разместили фотографии нацистских преступников на сайте «Банк памяти» акции «Бессмертный полк» под видом советских военных-участников Великой отечественной войны, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — отмечается в материале.

Не позднее 10 мая 2020 года злоумышленники разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. Данная публикация была подписана, как фотография полковника В.М. Алексеева.

Также не позднее 3 мая 2020 года преступники разместили в «Банке памяти» анкету с изображением Гитлера, написав, что это участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

По факту размещения фотографий, целью которых является реабилитация нацизма, возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ.

Следствие проводит ряд мер для установления лиц, причастных к данным преступлениям. Следствие проверит другие попытки размещения недостоверной информации в рамках виртуального проекта «Бессмертный полк».

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